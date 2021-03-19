طرابلس 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجّل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 53 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، في أعلى حصيلة وفيات يومية، منذ بدء الجائحة.وأفاد المركز في بيان أنه بهذه الحصيلة، ارتفع إجمالي الوفيات في ليبيا إلى 2,487 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 150,341 حالة بعد تسجيل 1,134 حالة جديدة، مشيراً إلى تسلّل سلالتيْن متحوّرتيْن من الفيروس، إلى البلاد.// انتهى //19:31ت م0093