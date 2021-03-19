الكويت 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسسجلت الكويت 1519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 216586 في حين تم تسجيل ثماني حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1210.وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 225 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 14554 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 1273 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 200822 حالة.// انتهى //19:32ت م0095