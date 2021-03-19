بيروت 6 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 2.60%، أي ما يعادل 10 نقاط ، ليغلق عند مستوى 814.74 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 162 ألفا و479 سهما، بقيمة 3 ملايين و495 ألفا و530 دولارا، نفّذت من خلال 67 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و331 ألف دولار، مقارنة مع 8 ملايين و547 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى//19:45ت م0098