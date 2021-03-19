المدينة المنورة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسنجح مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة -بفضل الله- في استئصال ورم من فك مريض في العقد الثالث من العمر وإعادة ترميم عظام الفك باستخدام عظام الساق عن طريق جراحة ميكروسكوبيه.وكان المريض يعاني من وجود ورم في الفك الأيسر أدى إلى تآكل جزء كبير من عظمة الفك وبعد عمل الأشعة والفحوصات اللازمة ودراسة الحالة وعمل الإجراءات لتجهيز المريض إلى غرفة العمليات لترميم الفك المتآكل قام الفريق بإجراء العملية استمرت أكثر من 10 ساعات متواصلة لحصد جزء من عظام الساق مع الشرايين والأوردة الخاصة به عن طريق جراحة ميكروسكوبيه معقدة, ثم إعادة تشكيل هذا الجزء من العظام ليماثل الجزء المستأصل من عظام الفك وتثبيته بشرائح معدنية للحفاظ على شكله الجديد واستعادة وظيفته الأساسية, وعاد المريض ولله الحمد لممارسة حياته بصورة طبيعية.// انتهى //20:02ت م0102