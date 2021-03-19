الرياض 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واستتواصل فعاليات اجتماع طب العيون السعودي2021, الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود لليوم الثاني.وناقش المؤتمر المقام افتراضياً أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون من خلال (40) جلسة علمية وأكثر من (170) ورقة علمية و(75) ملصقًا علميًا، ويشارك في المؤتمر أكثر من 25 متحدثا دوليا من مختلف دول العالم مثل أمريكا وفرنسا وأيرلندا واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا والبرازيل وكندا وأكثر من 153 متحدثا من نخبة أطباء وباحثي طب العيون من المملكة العربية السعودية والدول العربية.وركز المؤتمر على مناقشة أبرز التقنيات العلاجية والبحثية في مجالات أمراض القرنية وعمليات إزالة الساد (الماء الأبيض) وعمليات تصحيح النظر والجلوكوما (الماء الأزرق)، وأمراض العيون عند الأطفال، والشبكية والبصريات ومكافحة العمى.ويتزامن مع المؤتمر تنظيم المعرض الطبي الافتراضي اليوم, الذي تشارك فيه الشركات الطبية الكبرى المتخصصة في الأجهزة والمعدات والأدوية والنظارات والعدسات وتعرض فيه أحدث منتجاتها.ومنحت الجمعية السعودية لطب العيون جوائزها لعام 2021م لعدد من الأطباء والمتميزين والأكثر تأثيراً في مسيرة تطور طب العيون السعودي, حيث مُنِحَ درع الجمعيه هذا العام في ثلاثة فروع،الأول منح الدكتور أحمد أبو الأسرار –عن فرع الجمعية للتعليم الطبي تقديرا لما قدمه من جهود متواصلة لدعم مجالات التعليم الطبي المستمر ولتاريخه الحافل بالريادة، في تطوير وتعزيز برامج الزمالة والتدريب في تخصصات طب وجراحة العيون.ومنح الدكتور سعود عبد العزيز الجهني -درع الجمعية للتثقيف والتوعية الصحية، لما قدمه من جهود دؤبة ومتميزة في التوعية بأمراض العيون وتنظيم الفعاليات في جميع المناسبات الصحية وفي نشاطات التثقيف والتوعية.ومنح الدكتور صالح أحمد المسفر درع الجمعية لخدمة المجتمع، تقديرا لجهوده المتفردة لسنوات طويلة في خدمة مرضى العيون والخدمة المجتمعية وبخاصة مرضى الشبكية.فيما مُنِحَ درع سمو الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود لمكافحة العمى، إلى الدكتور كلاوديو ترينيداد، وهو أستاذ طب العيون بجامعة ساوباولو بالبرازيل في تخصص الشدفة الأمامية،الذي قدم المحاضرةالرئيسة الخاصة بـ «درع سموالأمير عبد العزيز بن أحمد لمكافحة العمى» في موضوع: (إتقان زراعة العدسات الحديثة في سيناريوهات التحدي المختلفة لمكافحة العمى).كما منحت الجمعية درع أخصائي البصريات المتميز، الذي تمنحه سنويا لأحد أخصائيي البصريات السعوديين، من ذوي العطاء الأكثرتميزا وتأثيرا في تعزيز هذا التخصص وخدمة تطور طب العيون السعودي، إلى أخصائي أول ضعف وتقويم البصر زينب بنت نائل الخضيري، لجهودها في تفعيل نشاطات البصريات لنشر الوعي الصحي ومشاركتها الفاعلة بالمؤتمرات واللجان التعليمية.بينما سيقدم البروفيسور دونالد تان تيانج هوي (الشدفة الأمامية) محاضرة الملك خالد التذكارية بعنوان: ( دور الابتكار في زراعة القرنيات اليوم).ومنحت الجمعية السعودية لطب العيون جائزة (محاضرة الميدالية الذهبية) إلى الدكتور لورانس يانوزي (الشبكية ) وعنوان المحاضرة:-(متلازمة البقعة البيضاء المتعددة والتهاب متعدد البؤر مرض واحد أو مرضان).واُعتُمِدَ المؤتمر بـ 24 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.// انتهى //20:27ت م0103