الرياض 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسانطلقت احتفالية "نور الرياض" في مكتبة الملك فهد بالرياض اليوم، بمشاركة فنانين سعوديين في مجال فنون الإضاءة، وتستمر 17 يوما.وتهدف الاحتفالية إلى تحويل المكتبة لمعرض فني بوجود تركيبتين فنيتين، الأول تكريمًا للفنان التشكيلي السعودي الراحل محمد السليم -أول من أسّس دارا للفنون في الرياض-، بعمل تشكيلي تقني للفنان -رحمه الله-، وعُرِضَ على واجهة المكتبة، و الثاني بعنوان "لما يكتمل القمر" للفنان التشكيلي زمان جاسم، وهو مشروع ضوئي بمشهدين منفصلين.وتستهدف الفعالية نطاقاُ واسعاً من جميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح من المواطنين والمقيمين طوال الأسبوع مجانًا.// انتهى //20:31ت م0104