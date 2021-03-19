الرياض 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واستفتتح غدًا الجولة 26 من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب تحت 19 عاما، بلقاء يجمع هجر ومركزه 15 بـ 13 نقطة مع الاتحاد في المركز العاشر بـ31 نقطة.ويلعب الفتح بالمركز 12 و 28 نقطة مع القادسية الذي يحتل المركز 3 بـ 49 نقطة، فيما يستضيف الاتفاق فريق الفيحاء، حيث الاتفاق في المركز 5 بـ 47 نقطة، والفيحاء بالمركز 13 بـ 27 نقطة.وفي الرياض يستضيف النصر صاحب المركز 4 بـ 49 نقطة، فريق الفيصلي الذي يحتل المركز الثامن بـ 35 نقطة.وعلى ملعب نادي الهلال يلتقي الهلال المركز الثاني بـ 49 نقطة، فريق الشباب في المركز السادس بـ38 نقطة.ويلعب أبها مع أحد، حيث يحتل أبها المركز الأخير بـ 7 نقاط، فيما يحتل أحد المركز التاسع بـ 33 نقطة.وفي جدة يستضيف النادي الأهلي صاحب المركز الأول بـ52 نقطة، فريق التعاون الحادي عشر بـ 29 نقطة.وفي آخر مباريات الجولة يستضيف فريق الوحدة السابع بـ 38 نقطة، ضيفه الطائي الرابع عشر بـ 22 نقطة.// انتهى //20:41ت م0106