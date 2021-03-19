جيزان 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم، بزيارة عزاء ومواساة لأبناء وأسرة الشيخ فيصل بن محمد بن لبدة، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض، وذلك بمنزلهم بمحافظة ضمد.‏وأعرب سمو أمير منطقة جازان، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيد، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته كافة الصبر والسلوان.من جهتهم، عبر شقيق الفقيد الشيخ ناصر بن محمد بن لبدة، ووكيل إمارة منطقة عسير محمد بن ناصر بن لبدة وأفراد أسرة بن لبدة عن خالص شكرهم لسموه على مواساته لهم ومشاركتهم في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليه الصحة وأن لايريه مكروهًا.// انتهى //21:13ت م0108