الداير 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واستشارك هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان في مهرجان البن الثامن، الذي انطلق أمس بمحافظة الداير بني مالك ، من خلال جناح متخصص يعرض لزواره التجارب الزراعية الناجحة للهيئة ضمن سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بالمنطقة.وأوضح مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد واصلي أن الجناح يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات للمزارعين في المحافظات الجبلية ، كما يعرض أنواع الشتلات التي تنتجها المشاتل من بن وكاكاو وقشطة وباباي وجوافة وصندل وموز وغيرها.وأضاف أن الجناح يقدم الدراسات والمبادرات التي نفذتها الهيئة لدعم الزراعة ومنها تقديم 107,756 شتلة بن خلال العام 2020م وتوصيلها لمقر مزارع المواطنين ، منها 23,011 شتلة بن ضمن مبادرة الهيئة لإيصال الشتلات لمزارع المواطنين في المحافظات الجبلية ، و54,185 شتلة ضمن مبادرة أرامكو في مرحلتها الرابعة في "فيفاء والعيدابي والريث" ، إلى جانب 30,560 شتلة ضمن مشروع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتأهيل المدرجات الزراعية في الداير وفيفاء والعارضة ، فيما بلغ عدد المزارعين المستفيدين من توزيع الشتلات 587 مزارعًا.وأشار إلى أنه جرى خلال العام الماضي توزيع 90,000 شتلة أخرى لمزارعين في منطقتي عسير والباحة ، إلى جانب المزارعين الذين استلموا شتلات البن من مقر الهيئة .وبين واصلي أن جناح الهيئة يستقبل طلبات المزارعين للحصول على الشتلات الزراعية المتنوعة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة ، فضلًا عن توزيع كتيبات للإرشاد الزراعي في زراعة البن، وعرض لدراسة جدوى للاستثمار في زراعة البن.// انتهى //21:15ت م0111