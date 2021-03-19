الكويت 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداء ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائراتٍ مُسيّرة .وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن تكرار هذه العمليات الإرهابية وتصاعد وتيرتها واستهدافها المناطق المدنية والحيوية لا يشكل تهديدا لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما تهديدا مباشرا لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي, وتحديا مباشرا للقوانين الدولية والإنسانية.وطالبت الخارجية الكويتية بإدانة دولية واسعة لهذه الأعمال الإرهابية والعمل على وضع حد لها.واختتمت البيان بالتأكيد على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.// انتهى //21:24ت م0113