عدن 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأدانت الحكومة اليمنية، بأشد العبارات استمرار جرائم الميليشيات الحوثية الارهابية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والتي كان آخرها استهداف مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة مفخخة.وقالت وزارة الخارجية اليمنية ، في بيان اليوم: إن هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية لا تستهدف المملكة وحدها وإنما تهدد أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.وأضاف البيان، الذي بثته " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية" ، أن هذه الأعمال الإرهابية تأتي امتدادا لجرائم الميليشيات الحوثية في مأرب والحديدة وتعز في تحد صارخ للقانون الدولي الإنساني من خلال إصرارها على مواصلة الحرب وتجاهل الجهود الدولية كافة،التي تبذل في سبيل إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي؛ لردع هذه الجرائم الإرهابية ووضع حد لها.وأكدت الخارجية اليمنية تضامن ووقوف اليمن مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أرضها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها ومنشآتها الحيوية.// انتهى //21:49ت م0116