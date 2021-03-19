06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة.وأكدت في بيان لها أن افغانستان تدين جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمنشآت المدنية.وتجدد حكومة أفغانستان وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.// انتهى //23:08ت م0126