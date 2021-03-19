سياسي / أفغانستان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض بطائرات مسيرة
الجمعة 1442/8/6 هـ الموافق 2021/03/19 م واس
06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واس
أدانت أفغانستان بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة.
وأكدت في بيان لها أن افغانستان تدين جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمدنيين والمنشآت المدنية.
وتجدد حكومة أفغانستان وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها.
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23:08ت م
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