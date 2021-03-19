عدن 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسقتل الجيش اليمني، أكثر من 83 من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية في معارك دامت 35 ساعة، وذلك غربي محافظة مأرب، شرقي اليمن.وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان بثته " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية " أن وحدات من الجيش اليمني , صدت هجمات شنّتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع عسكرية في جبهتي هيلان والكسارة، وقتل فيها أكثر من 83 مسلحا حوثيا إلى جانب عشرات الجرحى.وأشار البيان إلى أن كثير من جثث الميليشيا ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب، في حين شن الجيش اليمني، قصفا مدفعيا، أسفر عن تدمير آليات قتالية حوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب.// انتهى //23:30ت م0128