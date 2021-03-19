الدوحة 06 شعبان 1442 هـ الموافق 19 مارس 2021 م واسأعربت دولة قطر عن إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول بالرياض.واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها اليوم، أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية، ومن شأنه التأثير على أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.// انتهى //23:55ت م0131