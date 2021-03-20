الأمم المتحدة 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، استمرار العنف الوحشي من قبل الجيش في ميانمار.وأكد المتحدث باسمه في بيان صحفي يوم أمس ، أن أعمال قتل المتظاهرين المسالمين والاعتقالات التعسفية، بما في ذلك ضد الصحفيين، غير مقبولة على الإطلاق.وقال: إن الجيش في ميانمار ما زال يتحدى الدعوات، بما في ذلك من مجلس الأمن الدولي، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والعودة إلى مسار الديمقراطية، مشدداً على الحاجة العاجلة لاستجابة دولية حاسمة وموحدة.// انتهى //01:20ت م0006