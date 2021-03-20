الرباط 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس بالرباط، مع وزير الخارجية والغينيين المقيمين بالخارج إبراهيم خليل كابا، الذي يزور المغرب حاملا رسالة من الرئيس ألفا كوندي إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس.وأوضح ناصر بوريطة عقب اللقاء أن مباحثاته مع نظيره الغيني اهتمت بعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا الى جانب الرقي بالتعاون الثنائي.ومن جانبه أبرز المسؤول الغيني جودة ومتانة العلاقات المغربية الغينية، مشيدا بالدعم الذي قدمه المغرب إلى غينيا، خاصة خلال فترة تفشي فيروس إيبولا.ووقع الطرفان بالمناسبة على مذكرة تفاهم بين مركز التكوين الدبلوماسي الغيني والأكاديمية الدبلوماسية المغربية من أجل تعزيز التنسيق بين البلدين، وتطوير الكفاءات في المجال الدبلوماسي.//انتهى//02:52ت م0010