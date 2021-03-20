كانبرا 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن استعداد الحكومة الفيدرالية للتدخل للمساعدة في دعم المناطق المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز منذ ثلاثة أيام وتسببت بفيضانات وغرق عدد من المصالح التجارية والشركات والمنازل وتعطيل في رحلات محطات القطار في الولاية.وقد طلبت رئيسة حكومة الولاية التزام السكان المنازل وعدم الخروج خلال عطلة الأسبوع الحالي إلا في حالات الضرورة.// انتهى //07:41ت م0019