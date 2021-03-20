عام / منشآت التدريب التقني والمهني بالمدينة المنورة تستقبل غداً طلبات التسجيل في مبادرة "أتقن"
السبت 1442/8/7 هـ الموافق 2021/03/20 م واس
المدينة المنورة 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واس
تستقبل منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة غداً الأحد، طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي ( أتقن ) في نسخته السادسة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.
وتشمل المبادرة التي تستمر 3 أسابيع عبر منصة "مايكروسفت تيمز"، 6 تخصصات للبنين والبنات في الأمن السيبراني وإدارة الفعاليات والمناسبات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.
وتعد (أتقن) من أهم المبادرات في نشر الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في مجالات المؤسسة وإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تمس حياتهم اليومية والمهنية وتحقيق المسؤولية المجتمعية واستثمار الإمكانيات البشرية والمادة بالمؤسسة.
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