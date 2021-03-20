المدينة المنورة 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واستستقبل منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة غداً الأحد، طلبات التسجيل في مبادرة التدريب المجتمعي ( أتقن ) في نسخته السادسة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.وتشمل المبادرة التي تستمر 3 أسابيع عبر منصة "مايكروسفت تيمز"، 6 تخصصات للبنين والبنات في الأمن السيبراني وإدارة الفعاليات والمناسبات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.وتعد (أتقن) من أهم المبادرات في نشر ‏الوعي التقني والمهني لأفراد المجتمع في مجالات المؤسسة وإكساب المتدربين المعارف والمهارات التي تمس حياتهم اليومية والمهنية وتحقيق المسؤولية المجتمعية واستثمار الإمكانيات البشرية والمادة بالمؤسسة.// انتهى //08:01ت م0020