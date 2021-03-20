القاهرة 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للأعمال الإنشائية بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالعاصمة القاهرة، وتشديده على ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة.وسلطت الضوء على الجرائم التي كشف عنها تقرير دولي لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة ارتكبتها ميليشيات في ليبيا خلال مراحل القتال والصراع المسلح في عدد من المدن.ونشرت إدانة البرلمان العربي إصرار إثيوبيا على تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق ملزم على قواعد الملء والتشغيل، مؤكدًا رفضه التام للتعنت غير المبرر في الموقف الإثيوبي لما سيترتب عليه من أضرار جسيمة ستلحق بمصر والسودان.وأفادت صحف مصر بأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تقديم مساعدات لإقليم تيجراي الإثيوبي الذي يعاني الحرب والصراع بقيمة 52 مليون دولار، مطالبة القوات الإثيوبية بالإنسحاب الفوري من المنطقة.‏ // انتهى //09:41ت م0021