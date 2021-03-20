كولومبو 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسلقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 21 آخرون، عندما سقطت حافلة من ارتفاع شاهق، بوسط سريلانكا ، اليوم.وذكرت مصادر أمنية محلية أن الحافلة انحرفت عن الطريق في منطقة "باسارا" على بعد 356 كيلومترا شرق العاصمة، بينما كانت في طريقها إلى كولومبو وعلى متنها أكثر من 40 راكبا.وأضافت الشرطة أن الحادث وقع عندما حاول سائق الحافلة إفساح الطريق لحافلة أخرى، لكنه انحرف بالحافلة بعيداً جداً عن حافة الطريق، مما أسفر عن سقوط الحافلة من ارتفاع حوالي 50 مترا.// انتهى //09:53ت م0023