عرعر 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسيعتزم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية غدًا, زيارة تفقدية لمحافظة طريف، ويستهل سموه الزيارة التي تمتد طوال الأسبوعين القادمين بجولة تفقدية على مقر المحافظة وتدشين عدد من المشروعات التنموية.وسيلتقي سموه خلال جولته بالمواطنين للاطلاع على الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن في هذا الوطن العزيز.وتأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المحافظات والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم.// انتهى //10:23ت م0026