القاهرة 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسخسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر21 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر666 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 3.05% ليبلغ مستوى 10918 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 6.07% مسجلاً 2078 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 5.46% لينهي التعاملات عند مستوى 3047 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 6ر13 مليار جنيه من خلال تداول 2ر3 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية.// انتهى //10:41ت م0027