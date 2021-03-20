الخرطوم 7شعبان 1442ه الموافق 20مارس 2021واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تأكيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" أن اتفاق السلام الذي وقع في جوبا مؤخراً، ليس لطرف ضد طرف وليس تكتلاً قبلياً وإنما لبداية لتصيح أخطاء النخب عقب استقلال السودان في العام 1956.ولفتت الانتباه إلى تلقى السودان ردوداً إيجابية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التوسط بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي.وأخبرت عن تسلم الجيش السوداني، أمس معدات من نظيره المصري للأعمال المدنية ضمن اتفاق تعاون بينهما.وعرجت صحف السبت على تشديد وزيرالتجارة والتموين السوداني علي جدو على ضرورة تفعيل أعمال الجهاز القومي لحماية المستهلك والعمل الرقابي على الأسواق في ظل غلاء الأسعار.وأشارت إلى تقديم الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لإقليم التقراي بقيمة 53 مليون دولار لتحسين الوضع الإنساني في الإقليم.// انتهى //10:59ت م0028