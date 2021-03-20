الطائف 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واستنفذ جمعية الطائف الخيرية "لذوي الاحتياجات الخاصة" بالتعاون مع جامعة الطائف "عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة"، غداً ورشة عمل بعنوان "انطلاق فكرة وبداية مشروع"، افتراضياً عبر منصة زامن.وأوضح رئيس جمعية الطائف الخيرية الدكتور سعيد بن علي الزهراني أن هذه الورشة تعد انطلاقة لعديد من اللقاءات التثقيفية والعلمية في مجال "ريادة الأعمال"، وتهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تأسيس مشاريع وفق أسس ومعايير علمية ومهنية بالتعاون مع جامعة الطائف.//انتهى //11:03ت م0030