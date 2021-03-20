بغداد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم المباحثات الجارية بين بغداد وأربيل بشأن تمرير الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021 في مجلس النواب والتي طال انتظارها ,منوهة بالتقدم الذي تحقق في هذا المجال .وتناولت صحف السبت مطالبات عدد من الكتل البرلمانية تغيير سعر صرف الدولار إزاء الدينار العراقي ,منوهة بإخلاء مجلس النواب مسؤوليته عن هذا الأمر، وإلقائه الكرة في ملعب وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.وتطرقت إلى الحراك الواسع الذي شهدته جلسة مجلس النواب أمس للتوافق على بعض النقاط الخلافية في قانون الموازنة المعروض للتصويت لاسيما مايتعلق بحصة إقليم كردستان في الموازنة.وعرجت الصحف على الوضع الوبائي الناجم عن تفشي جائحة كورونا ،مبرزة نفي وزارة الصحة الشائعات التي يجري تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل بشأن السماح للصيدليات بتزويد المواطنين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا, مؤكدة أن استيراد وتوزيع اللقاح مازال منوطاً بالوزارة وبمؤسساتها الصحيَّة حصراً.وتناولت صحف اليوم اجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم غد الإثنين لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحاديَّة، الذي صوَّت عليه مجلس النواب أمس الأول.// انتهى //11:10ت م0034