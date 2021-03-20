إسلام آباد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم اتفاق باكستان ودولة الكويت على خارطة الطريق للعمل المستقبلي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المستويات والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.واهتمت بدعوة الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي لدولة الكويت إلى الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناشئة من مشروع الاقتصادي الصيني الباكستاني.وأخبرت عن ارتفاع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان بنسبة 8٪، ومطالبة سلطات الصحة من الحكومة بتشديد الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الانتشار السريع للفيروس.وتابعت الاستعدادات الجارية في العاصمة إسلام آباد للاحتفال بذكرى اليوم الوطني الباكستاني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس، بما في ذلك إقامة العرض العسكري الخاص باليوم الوطني.وسلطت الضوء على الاتصالات الجارية بين باكستان وأفغانستان لدعم عملية السلام الأفغانية وتعزيز العلاقات الثنائية وسرعة تنفيذ اتفاقية تجارة المرور بين البلدين.وأشارت إلى اتفاق باكستان وكوبا على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وبخاصة في مجالات التجارة والتعليم ومكافحة جائحة كورونا.كما اهتمت باتفاق باكستان والعراق على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمن ومكافحة الإرهاب.وتطرقت إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الباكستاني نظراً ارتفاع عائدات الباكستانيين في الخارج، مع استمرار تحسن سعر العملة الباكستانية.// انتهى //11:15ت م0035