موسكو 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 392 حالة وفاة بالإضافة إلى 9632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة (كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 94659 وفاة و4447570 إصابة بالفيروس.وأوضح البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 11279 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 4060652 حالة.// انتهى //11:30ت م0036