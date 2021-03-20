بيروت 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمرواحة التي تشهدها أزمة تشكيل الحكومة واستمرار الضغوظ الدولية على المعنين لتأليفها، وعرضت في هذا السياق دعوة وزراة الخارجية الأميركية لقادة لبنان إلى وضع خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة تنقذ إقتصاد البلاد.وعبرت صحف السبت عن قلقها من دخول البلد في موجة رابعة لجائحة فيروس كورنا المستجد مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة التي تشهدها المستشفيات.إقليمياً أخبرت عن إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بجريمة إعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق مواطن خلال مشاركته بمسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن في شرق مدينة نابلس.دولياً تناولت عدم استبعاد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شراء ألمانيا للقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا في حال عدم التوصل إلى اتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن.وأنبأت عن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في أفغانستان على ضرورة خفض العنف والتوصل لتسوية سياسية في ختام مباحثاتهما في موسكو.وفي شؤون متفرقة تحدثت صحف لبنان عن المباحثات التي تجريها الولايات المتحدة والصين في ألاسكا .// انتهى //11:33ت م0037