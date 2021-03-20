رام الله 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم استشهاد، فلسطيني ،جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة ضد الاستيطان شرق بيت دجن، شرق نابلس.وألقت صحف السبت الضوء على تأكيدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية العمل الجاد من قبل الأطراف الدولية وفي مقدمتها اللجنة الرباعية الدولية، للإسراع بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، خاصة في ظل الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة لتقويض حل الدولتين الذي يضمن السلام والاستقرار للمنطقة والعالم.وسلطت الصحف الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اعتداءاتهم على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، حيث استهدف قوات الاحتلال أرض المواطنين شرق المغازي والصيادين في بحر غزة، فيما أقدم مستوطنون على إحراق سيارتين وخط شعارات عنصرية شمال غرب القدس المحتلة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الفلسطينيين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.وأولت صحف الصباح بمطالبة محافظة القدس، المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ودول العالم بضرورة الإسراع باتخاذ موقف واضح وصريح وضاغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال طرد وهدم منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح والبستان وبطن الهوى في بلدة سلوان.وأوردت أقوال وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها وكأنها لم توقع يوماً اتفاق سلام مع القيادة الفلسطينية.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 21 وفاة و1851 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" و1794 حالة تعافٍ ، في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //11:37ت م0039