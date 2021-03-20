تونس 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واساهتمت الصحف التونسية، بإحياء الشعب التونسي اليوم الذكرى 65 لعيد الاستقلال والذي يعد أحد المراحل الهامة في بناء تونس الحديثة بعد عقود عديدة من الاستعمار، ورصدت إلى جانب ذلك المحادثات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين التونسي قيس سعيد ونظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، تناولا خلالها علاقات التعاون بين البلدين وجائحة فيروس كورونا والوضع في ليبيا .وسلطت الضوء على الوضع الصحي في تونس، مشيرة إلى تسجيل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 16 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مع تواصل عملية التطعيم ضد هذا الوباء.ونقلت صحف السبت تأكيد مسؤولين أوروبيين، أن الاتحاد الأوروبي سيمدد لعامين مهمته العسكرية في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا.وتابعت تواصل الخلافات بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين مما عطل تشكيل الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى أن هناك ضغوطاً دولية على صناع القرار في البلاد لتشكيل الحكومة.وأخبرت عن أداء سامية حسن اليمين الدستورية رئيسة لتنزانيا لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الدولة الواقعة في شرق أفريقيا بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي.// انتهى //12:29ت م0042