إسلام آباد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 42 حالة وفاة جديدة، و3876 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 623135 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 13799 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 579760 حالة.// انتهى //12:32ت م0043