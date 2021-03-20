إسلام آباد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه برئيس الحرس الوطني بمملكة البحرين الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الذي جرى الليلة الماضية بمقر القيادة العامة في مدينة راولبندي، الأمور المتعلقة بالمصالح المشتركة والأمن الإقليمي وخاصة عملية السلام الأفغانية وسبل تعزيز التعاون المهني والعسكري بين القوات المسلحة في البلدين.وأكد الجانبان رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي، والعمل من أجل دعم جهود السلام والأمن في المنطقة.// انتهى //12:37ت م0044