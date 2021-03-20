نيودلهي 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واساتفقت الهند والولايات المتحدة الأمريكية اليوم على تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما الدفاعية والأمنية.وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن ذلك جاء خلال محادثات أجراها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي وصل إلى نيودلهي أمس الجمعة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الدفاع راجناث سينغ ومستشار الأمن القومي اجيت دوال.وأضاف البيان أن المحادثات تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الدفاعية بين الطرفين.// انتهى //13:03ت م0046