الجزائر 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالرسالة التي تلقاها رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد من رئيس مجلس الدولة، الوزير الأول الصيني لي كه تشيانغ، والتي أعرب له فيها عن استعداد بكين لمواصلة التعاون الثنائي مع الجزائر في مجال اللقاح المضاد لكورونا وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.وتناقلت على نطاق واسع تأكيد وزير الخارجية صبري بوقدوم أن الجزائر تحمي نفسها جيداً من كل المحاولات الرامية إلى زعزعة استقرارها على طول حدودها، مبرزاً في هذا الشأن وحدة الشعب وقوة الجيش الجزائري وقناعة دبلوماسيتها.وتناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى تأكيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الألمانية برلين مع وزير الخارجية، هايكو ماس، وجود توافق ليبي على ضرورة إخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد.// انتهى //13:18ت م0047