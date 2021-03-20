بايكونور 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأعلنت وكالة الفضاء الروسية تأجيل إطلاق الصاروخ "سيوز 2" من قاعدة بايكونور الروسية بكازاخستان.وأوضحت الوكالة أن تأجيل موعد الإطلاق جاء بعد اكتشاف ارتفاع في الجهد الكهربائي الخاص بنظام التحكم الآلي للصاروخ، إذ تقرر عمل المزيد من الاختبارات عليه للتأكد من جاهزيته، فيما سيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن الصاروخ الروسي "سيوز 2" يحمل على متنه القمرين السعوديين السابع عشر "شاهين سات" والقمر "CubeSat" إضافة إلى أقمار صناعية أخرى لعدد من دول العالم، منها ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.// انتهى //13:43ت م0050