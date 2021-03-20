الجبيل 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021م واسأقام ميدان فروسية الجبيل أمس، سباقه الـ ١٥ للموسم الحالي ١٤٤٢هـ، بدعم من نادي سباقات الخيل، وذلك على مضمار الميدان بمدينة الجبيل الصناعية.وتكون السباق من خمسة أشواط مسافة كل شوط ١٦٠٠ متر، جاءت نتائجه كما يلي: الشوط الأول المخصص حصن وأفراس ربحت (٠ - ٣)، فاز بالمركز الأول الجواد "السهم الناري" لإسطبل محمد الأحمري، وفي الشوط الثاني المخصص أفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، فازت بالمركز الأول الفرس "ثنوي الزريق" لإسطبل مطلق الزريق، فيما جاءت نتائج الشوط الثالث المخصص حصن وأفراس مفتوح ٤ سنوات، فاز بالمركز الأول الجواد "ياريس" لإسطبل بندر آل حثلين، أما الشوط الرابع مفتوح حصن وأفراس ٣ سنوات فأكثر، فاز بالمركز الأول الجواد "ظليل" لإسطبل فارس الفتوح.وفي شوط الكأس الشوط الخامس، المخصص أفراس مفتوح ٤ سنوات فأكثر، على كأس دعم نادي سباقات الخيل فاز به الجواد "سعد الخوي" لإسطبل فارس الفتوح.//انتهى //14:00ت م0051