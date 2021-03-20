حائل 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة حائل غداً, البرنامج الدعوي الأول "أسرتي آمنة", المتضمن محاضرات علمية تستمر حتى 23 شعبان الجاري عبر تطبيق الزوم في تمام السابعة مساءً.ويفتتح البرنامج الذي يستهدف أكثر من 30 ألف مستفيد بمحاضرة علمية يلقيها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس بعنوان "القوامة تشريف وتكليف"، وفي يوم الثلاثاء القادم يلقي وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف الشيخ عواد بن سبتي العنزي محاضرة بعنوان " المواطن الصالح وأثره في البناء"، فيما تستمر بقية المحاضرات تباعاً بموضوعات تعنى بشؤون الأسرة وما يحافظ على تمسكها بالقيم الإسلامية وفق أهداف البرنامج.من جانبه أوضح مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة حائل المكلف الشيخ محمد بن عمر السائح أن البرنامج باكورة لعمل دعوي متواصل يتوافق مع الرسائل والأهداف العامة للوزارة ورؤيتها تجاه ما يعزز اللحمة والاجتماع والالتفاف حول ولاة الأمور وحماية الأسرة من الانحرافات الفكرية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.// انتهى //14:46ت م0053