طرابلس 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسقرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلغاء جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن حكومتي الوفاق والمؤقتة ووزاراتهما والجهات التابعة لهما، وذلك اعتبارًا من تاريخ منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في 10 مارس 2021.وأفادت " وكالة الأنباء الليبية " اليوم، أن الدبيبة أصدر قرارا بهذا الشان، وشدد على العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، وحض الجهات المعنية على تنفيذه .// انتهى //15:22ت م0054