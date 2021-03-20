الرباط 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واستعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي في المملكة ، احتفالية دولية كبرى حضوريا وافتراضيا، بمناسبة اليوم العالمي للشعر الذي يصادف يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، في موضوع "الشعراء أجنحة السلام".ويشارك في هذه الاحتفالية مجموعة من الشعراء المرموقين، وممثلو مجموعة من المؤسسات التي تهتم بالشعر، بهدف تبادل الآراء والأفكار والنقاش حول المؤسسات الشعرية، وكذا الشعر النسائي والعالمي، تجسيدا للاهتمام الذي توليه كل من المنظمة والأكاديمية للشعر كلغة عالمية رفيعة، واعتزازا منهما بالشعراء وبمختلف إبداعاتهم.// انتهى //15:23ت م0055