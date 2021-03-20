رياضي / صعود أندية الاتحاد والنهضة واليرموك للدوري الممتاز للشباب لكرة الطاولة
السبت 1442/8/7 هـ الموافق 2021/03/20 م واس
الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واس
صعدت أندية الاتحاد والنهضة واليرموك لمصاف أندية الدوري الممتاز للشباب لكرة الطاولة بعد تحقيقها المراكز الأولى في بطولة المملكة للشباب التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة ١٨ نادياً.
وحقق نادي الاتحاد المركز الأول وجاء نادي النهضة ثانياً وحل نادي اليرموك ثالثاً ونادي الفيحاء رابعاً ونادي الشباب خامساً و نادي الطرف ساساً و نادي الهداية سابعاً وحل نادي شرورة ثامناً.
وتوج أمين الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر الحبيش ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي الأندية الفائزة.
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15:48ت م
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