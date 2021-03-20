الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسصعدت أندية الاتحاد والنهضة واليرموك لمصاف أندية الدوري الممتاز للشباب لكرة الطاولة بعد تحقيقها المراكز الأولى في بطولة المملكة للشباب التي أقيمت على مدار 3 أيام في صالة نادي النهضة بالدمام بمشاركة ١٨ نادياً.وحقق نادي الاتحاد المركز الأول وجاء نادي النهضة ثانياً وحل نادي اليرموك ثالثاً ونادي الفيحاء رابعاً ونادي الشباب خامساً و نادي الطرف ساساً و نادي الهداية سابعاً وحل نادي شرورة ثامناً.وتوج أمين الاتحاد السعودي لكرة الطاولة ياسر الحبيش ومدير مكتب وزارة الرياضة بالمنطقة الشرقية حامد السريعي الأندية الفائزة.// انتهى //15:48ت م0058