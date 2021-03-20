الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأضاف العداء السعودي علي الماس إنجازاً سعودياً جديداً بنيله بطاقة التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في العاصمة الكينية "نيروبي".وجاء إنجاز الماس بفوزه بسباق 200م في بطولة كأس الاتحاد السعودي لألعاب القوى التي اختتمت اليوم في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وتحقيقه للرقم التأهيلي للبطولة بعد أن جاء أولاً في سباق 200م بزمن 20.97 ثانية ، بعد أقل من 24 ساعة من تحقيقة لبطاقة التأهل في سباق 100م في ذات البطولة ، فيما كان زميله عنبر الزهراني قريباً من تحقيق التأهل بعد أن حل ثانياً بزمن 21.52 ثانية.وتوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربعان والمدير الفني في الاتحاد سعد شداد العداء علي الماس بالميدالية الذهبية.// انتهى //15:56ت م0061