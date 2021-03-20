نواكشوط 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسانعقد الاجتماع الوزاري الثاني للتحالف من أجل الساحل، عن بعد، بمشاركة ممثلي دول مجموعة الساحل الخمس والشركاء الأروبيين ومتعددو الأطراف، إلى جانب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والاتحاد الأفريقي .وأفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الاجتماع الذي عقد عن بعد، وعلى مستوى وزراء خارجية دول التحالف، قد خصص لتعزيز دور الدولة وعودة الإدارة والخدمات الاجتماعية إلى المناطق المغيبة منها وقد حيى وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بهذه المناسبة، اعتماد خريطة الطريق للتحالف من أجل الساحل، مجددًا تعلق موريتانيا بقضايا احترام حقوق الإنسان وكذلك بالحوار الديني .// انتهى //16:48ت م0065