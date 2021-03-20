الرياض 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واساُختتمت اليوم, آخر كؤوس موسم سباقات القدرة والتحمل التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية بإقامة كأس الخالدية للقدرة والتحمل لمسافة 100 كم الذي شارك فيه 125 فارسًا وفارسة من مختلف مناطق المملكة.وتوج الفارس حمود البادي بطلاً للسباق بعد منافسة قوية شهدها السباق طوال مراحله الأربع.وأنهى البادي السباق رفقة الفرس "المراث" وبسرعة 25،64 كم / ساعة، فيما حل في المركز الثاني الفارس عبداللطيف العيدي على الجواد "باتمان" وبسرعة 23،35 كم / ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس فارس التويجري على الفرس "جليلة" 23،26 كم / ساعة.وشهد السباق منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة ومستوى قوي للجياد والفرسان قدموا خلاله أداء رائعًا في نهاية الموسم.يشار إلى أن الاتحاد السعودي للفروسية أقام أمس الجمعة سباقين دوليين مؤهلين لمسافة 120 كم و 160 كم.// انتهى //16:54ت م0067