سياسي / السودان تدين الاعتداء الإرهابي على مصفاة تكرير البترول بالرياض
السبت 1442/8/7 هـ الموافق 2021/03/20 م واس
الخرطوم 7شعبان 1442ه الموافق 20مارس 2021م واس
أدانت السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض .
وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، موقفها الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها .
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17:10ت م
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