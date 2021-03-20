الخرطوم 7شعبان 1442ه الموافق 20مارس 2021م واسأدانت السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية بطائرات مسيرة استهدفت مصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض .وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم، موقفها الثابت في إدانة هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة للعالم، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها .//انتهى //17:10ت م0068