عمّان 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس2021 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي ستلتئم الأربعاء المقبل على مستوى رئيسي الوزراء، في دورتها التاسعة والعشرين.وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية في بيان، أن الاجتماعات رأسها عن الجانب الأردني الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، وعن الجانب المصري مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي طارق الشعراوي .وأضافت، أن اللجنة ستبحث التعاون في عدد من المجالات بخاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس والعمل وغيرها.كما ستبحث الاجتماعات عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا التي ستلتئم في عمان الأربعاء المقبل.// انتهى//18:27ت م0070