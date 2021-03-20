إسلام آباد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والدفاعية بين باكستان وسريلانكا.جاء ذلك خلال لقائه اليوم في القصر الرئاسي بإسلام آباد رئيس أركان الدفاع وقائد الجيش السريلانكي الجنرال شافيندرا سيلفا الذي يزور باكستان حالياً.وأضاف أن العلاقات التي تربط بين باكستان وسريلانكا تخدم الاستقرار والسلام في المنطقة.من جانبه أكد الجنرال شافيندرا سيلفا حرص سريلانكا على تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان في مختلف المجالات.// انتهى //18:27ت م0071