بيروت 7 شعبان 1442هـ الموافق 20 مارس 2021م واساختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع ملحوظ بنسبة 7.77% ليغلق عند مستوى 814.74 نقطة.وبلغ معدل الأسهم المتداولة 111 ألفاً و979 سهماً، بقيمة مليونين و273 ألفاً و95 دولاراً أمريكياً، مقابل 84 ألفاً و373 سهماً، بقيمة 1 مليون و88 ألفاً و775 دولاراً أمريكياً خلال تداول الأسبوع الماضي.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 8.35 مليارات دولار، مقارنة ب 7.75 مليارات دولار الأسبوع الماضي.// انتهى //18:33ت م0072