ليبيا 7 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسالتقى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا علي الزناتي اليوم مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية وناقش معها الوضع الصحي بالجنوب ، والمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع.وجرى خلال الاجتماع الذي عقد بحضور منسق الملف الصحي للمنظمات العاملة بالجنوب الليبي ،احتياجات قطاعات الصحة بالجنوب وملف جائحة كورونا، مع وضع الأسس والضوابط للعمل والتعاون مع منظمة الصحة العالمية في هذا الإطار .// انتهى //18:40ت م0075