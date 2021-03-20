عمّان 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5205 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 526666 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 426754 حالة شفاء بعد تسجيل 6302 حالة إضافية، كما سجلت 87 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 5788 حالة.// انتهى//18:40ت م0076