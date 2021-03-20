ع / عام / العراق يفرض حظرًا شاملًا للتجول للحد من انتشار فيروس كورونابغداد 07 شعبان 1442 هـ الموافق 20 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم عن فرض حظر شامل للتجول يوم غد الأحد في أنحاء العراق, وذلك في إطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت في الثامن من الشهر الجاري فرض حظر تجوال شامل ثلاثة أيام في الأسبوع ، وجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية الأيام ولغاية الثاني والعشرين من الشهرالحالي , على أن يقلص الحظر الشامل بعدها إلى يومين فقط " الجمعة والسبت" ,والسماح بفتح المحلات والأسواق التجارية وفق إجراءات السلامة المتبعة.// انتهى //18:56ت م0078